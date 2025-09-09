ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕС

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 09:38
    • 09 сентября, 2025

Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕС

    Китай и Евросоюз должны укреплять связи, взаимное доверие и углублять сотрудничество в условиях неоднозначной международной ситуации.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Пекине. 

    "Чем более хаотичной и запутанной становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять связи и взаимное доверие, наращивать сотрудничество. Надеемся, что Португалия будет придерживаться позиции партнерства Китая и ЕС, способствовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений Китая и ЕС", - сказал китайский лидер.

    По словам Си Цзиньпина, сейчас мир вновь вступает в период потрясений и перемен.

    "Китай готов к тесному многостороннему сотрудничеству с Португалией, совместно продвигать подлинную многосторонность, защищать авторитет ООН, систему свободной торговли и содействовать созданию более справедливой и разумной системы глобального управления", - сказал председатель КНР.

    Отметим, что премьер Португалии находится в Китае 8-10 сентября. 

