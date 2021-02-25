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Си Цзиньпин: Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью

Си Цзиньпин: Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью За последние восемь лет страна инвестировала в борьбу с бедностью около 246 млрд долларов
Другие страны
25 февраля 2021 г. 10:40
Си Цзиньпин: Китай одержал полную победу над абсолютной бедностью

Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.

"Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Как указал Си Цзиньпин, 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около 246 млрд долларов).

Власти КНР в мае прошлого года на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва заявили о том, что в 2020 году Китай намерен одержать "решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества".

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