Си Цзиньпин и Дмитрий Медведев встретились в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Пекине провели встречу.

Председатель КНР Си Цзиньпин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Пекине провели встречу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, она прошла в государственной резиденции.

Они обсудили вопрос стратегического партнерства.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и "Единой Россией". Обсудили вопросы вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое", - сообщил Медведев в соцсетях.

Кроме того, они обсудили конфликт в Украине.