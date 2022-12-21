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Си Цзиньпин и Дмитрий Медведев встретились в Пекине

Си Цзиньпин и Дмитрий Медведев встретились в Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Пекине провели встречу.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 11:31
Си Цзиньпин и Дмитрий Медведев встретились в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Пекине провели встречу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, она прошла в государственной резиденции.

Они обсудили вопрос стратегического партнерства.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и "Единой Россией". Обсудили вопросы вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое", - сообщил Медведев в соцсетях.

Кроме того, они обсудили конфликт в Украине.

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Версия на английском языке Xi Jinping , Dmitry Medvedev meet in Beijing
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