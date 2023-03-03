Швейцария смягчила санкции против Сирии в гуманитарных целях

Швейцария смягчила действующие с 2011 года санкции против Сирии, чтобы оказать содействие работе гуманитарных организаций, предоставляющих помощь пострадавшему от землетрясения населению.

Швейцария смягчила действующие с 2011 года санкции против Сирии, чтобы оказать содействие работе гуманитарных организаций, предоставляющих помощь пострадавшему от землетрясения населению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство - Федеральный совет.

"Федеральный совет 3 марта 2023 года временно ослабил санкции против Сирии", - говорится в сообщении. Этот шаг "направлен на оказание содействия установлению деловых отношений, необходимых для работы гуманитарных организаций в Сирии".

В Берне напомнили, что постановление правительства о санкциях против Сирии запрещает предоставление активов или экономических ресурсов лицам и организациям, находящимся под санкциями. Работающим в Сирии гуманитарным организациям швейцарские власти могли предоставлять право отступать от этих правил при проведении финансовых операций, необходимых для оказания поддержки гражданскому населению.

Своим решением от 3 марта Федеральный совет "расширяет гуманитарные исключения, чтобы облегчить гуманитарную деятельность в Сирии", в частности, реагирование на последствия землетрясения, произошедшего в начале февраля 2023 года. Таким образом, разрешено предоставление активов лицам и организациям, находящимся под санкциями. При этом "для субъектов, не получающих средства от Швейцарии, предусмотрена исключительная разрешительная система предоставления экономических ресурсов".