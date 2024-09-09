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Швейцария проведет военные учения с Италией

Швейцария проведет военные учения с Италией Имеющая нейтральный статус Швейцария и входящая в НАТО Италия впервые проведут 9-20 сентября совместные учения военно-воздушных сил.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 20:17
Швейцария проведет военные учения с Италией

Имеющая нейтральный статус Швейцария и входящая в НАТО Италия впервые проведут 9-20 сентября совместные учения военно-воздушных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство.

"С 9 по 20 сентября 2024 года ВВС Швейцарии и Италии проведут совместную тренировку в Истране (Италия). Эти учения, организованные впервые, позволят сравнить возможности Швейцарии и Италии, развивать их и улучшать оперативную совместимость. В учениях, получивших название SIFEX, Швейцария задействует боевые самолеты F/A-18, а ВВС Италии - истребители Eurofighter и F-35", - говорится в сообщении.

Отмечается, что швейцарская армия направит в Италию в общей сложности 50 военнослужащих. Учения проводятся на основе подписанного в 2004 году Швейцарией и Италией соглашения о совместной деятельности в рамках сотрудничества в военной подготовке.

Швейцария подтвердила курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января 2024 года внешнеполитической стратегии.

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Версия на английском языке Swiss, Italian air forces launch 12-day joint air exercises SIFEX
Версия на азербайджанском языке İsveçrə İtaliya ilə hərbi təlimlər keçirəcək

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