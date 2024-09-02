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Швейцария проведет военные учения с Францией

Швейцария проведет военные учения с Францией Имеющая нейтральный статус Швейцария проведет 3-4 сентября военные ученые с входящей в НАТО Францией.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 15:26
Швейцария проведет военные учения с Францией

Имеющая нейтральный статус Швейцария проведет 3-4 сентября военные ученые с входящей в НАТО Францией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство.

Сообщается, что речь идет о совместных полетах в воздушном пространстве двух стран четырех швейцарских истребителей F/A-18 и такого же числа истребителей Rafale французских Военно-морских сил.

"Швейцарские ВВС и французские ВМС проведут совместные учения 3 и 4 сентября", - говорится в сообщении. Запланировано "несколько учебных модулей в воздушном пространстве" двух стран. В учениях примут участие четыре F/A-18 и четыре Rafale.

Совместные военные учения Швейцарии и Франции проводятся на основе двустороннего соглашения, подписанного в 2018 году.

Швейцария подтвердила курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января 2024 года внешнеполитической стратегии.

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Версия на английском языке Switzerland to hold military exercises with France

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