Швейцария призвала страны ОБСЕ решать конфликты через диалог ради мира

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/Швейцария призывает страны ОБСЕ решать возникающие конфликты политическим путем, на основе международного права, чтобы сохранить мирный порядок, воцарившийся в Европе после завершения Второй мировой войны, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) Швейцарии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Швейцария, которая во время Второй мировой войны придерживалась политики вооруженного нейтралитета, вместе со всей Европой отмечает День Победы 8 и 9 мая. Как указывается в заявлении Федерального совета, в эти дни конфедерация "вспоминает вместе с остальным миром окончание Второй мировой войны и режима национал-социалистов в Европе".

"Достойная память о десятках миллионов жертв этой войны, которая стала одной из самых смертоносных в истории и поколебала равновесие в мире, имеет особое значение. Швейцария глубоко признательна неоценимым действиям граждан союзных государств и всех других стран, которые положили конец конфликту", - отмечается в документе. Однако мирный порядок, который воцарился в Европе после окончания Второй мировой войны, "сегодня снова в опасности".

"Федеральный совет призывает к политическому решению конфликтов на основе международного права. Он призывает все страны ОБСЕ обеспечить мир и безопасность в Европе через диалог и сотрудничество, основываясь на принципах Хельсинки, как для нынешних, так и для будущих поколений", - подчеркивается в заявлении швейцарского правительства.

В этой связи Федеральный совет также напоминает о традиции мирного сосуществования в Европе, отрицающей расизм и ненависть, основанной на толерантности, взаимном уважении и соблюдении прав человека.

"Вспоминая о бесчисленных жертвах, которые погибли два поколения назад, мы сегодня берем на себя обязательство противостоять подобным преступлениям и незамедлительно реагировать на враждебное отношение в духе примирения", - говорится в опубликованном документе.