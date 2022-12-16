Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Швейцарская Конфедерация присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против РФ.

Швейцарская Конфедерация присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на документ , размещенный на сайте Федерального совета.

Таким образом, страна одобрила запреты на перевозку российских энергоресурсов по цене выше потолка, торговые и брокерские услуги.

"8 декабря федеральный департамент экономики, образования и научных исследований (ЕАЭР) внес поправки в приложение 28 к Постановлению о мерах, связанных с ситуацией в Украине, и установил предел цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов США за баррель", – говорится в сообщении.

Напомним, Швейцария на протяжении большей части своей истории заявляла о нейтралитете в различных вопросах. Так, из-за своей позиции страна не является членом Европейского союза.