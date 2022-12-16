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Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Швейцарская Конфедерация присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против РФ.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 21:37
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Швейцарская Конфедерация присоединилась к девятому пакету санкций Евросоюза против РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на документ, размещенный на сайте Федерального совета.

Таким образом, страна одобрила запреты на перевозку российских энергоресурсов по цене выше потолка, торговые и брокерские услуги.

"8 декабря федеральный департамент экономики, образования и научных исследований (ЕАЭР) внес поправки в приложение 28 к Постановлению о мерах, связанных с ситуацией в Украине, и установил предел цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов США за баррель", – говорится в сообщении.

Напомним, Швейцария на протяжении большей части своей истории заявляла о нейтралитете в различных вопросах. Так, из-за своей позиции страна не является членом Европейского союза.

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