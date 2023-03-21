Шведскому активисту запретили въезд в Британию после угроз сжечь Коран

Британские власти запретили въезд в Соединенное Королевство лидеру шведской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусу Палудану, который грозился сжечь Коран в городе Уэйкфилд на севере Англии.

Британские власти запретили въезд в Соединенное Королевство лидеру шведской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусу Палудану, который грозился сжечь Коран в городе Уэйкфилд на севере Англии.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Telegraph , об этом сообщил замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

"Палудан был добавлен в контрольный список правоохранительных органов. Таким образом, его поездка в Соединенное Королевство не будет способствовать общественному благу. Ему не будет разрешено въехать в страну", - сказал Тугендхат, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

В воскресенье Палудан, согласно британским СМИ, разместил видеозапись в Twitter, где заявил о планах сжечь Коран в Уэйкфилде в период священного для мусульман месяца рамадан. Таким образом он собирался ответить на смертельные угрозы со стороны мусульманского сообщества, которые получил местный 14-летний школьник, страдающий аутизмом. Подросток 23 февраля принес в образовательное учреждение Коран с порванной обложкой и помятыми страницами. По следам инцидента британская полиция назвала повреждение книги "происшествием на почве ненависти", но указала, что речь не идет об уголовном преступлении.

Согласно газете Examiner Live, школьник принес Коран на занятия в качестве штрафа за проигрыш одноклассникам в компьютерной игре из серии Call of Duty. Предполагается, что книга получила повреждения после падения на пол. The Daily Telegraph подчеркнула, что полиция не распространяла информацию о том, кто уронил книгу и почему она была повреждена. В результате инцидента от уроков отстранили четырех человек.

Мусульманский совет Британии охарактеризовал угрозы со стороны Палудана как "бессмысленный акт подстрекательства". В организации заявили, что обратятся в МВД Соединенного Королевства чтобы "выразить глубокую озабоченность" возможным приездом шведского активиста в страну.

21 января Палудан публично сжег Коран перед диппредставительством Турции в Стокгольме, что привело к осложнению отношений Турции и Швеции. Сам политик в своей речи тогда раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана и продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Эрдоган заявил, что после серии антитурецких акций в Стокгольме Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Анкары.