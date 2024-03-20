Швеция закупит у финской Patria более 300 бронемашин

Шведское управление оборонных закупок FMV (Forsvarets Materielverk) подписало контракт на закупку 321 шестиколесной боевой бронированной машины (ББМ) "Патриа" (Patria) у одноименного финского производителя.

Шведское управление оборонных закупок FMV (Forsvarets Materielverk) подписало контракт на закупку 321 шестиколесной боевой бронированной машины (ББМ) "Патриа" (Patria) у одноименного финского производителя.

Как передает Report , об этом компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном 20 марта.

По заявлению фирмы, стоимость контракта составляет около 470 млн евро. Для "Патриа" это крупнейшая сделка из когда-либо заключенных со Стокгольмом.

Машины закупаются в варианте бронетранспортера (БТР) с современной защитой, каждый из которых способен перевозить до 12 солдат. Новая техника поступит на вооружение ливгардетского полка шведских Сухопутных войск, расквартированного в поселке Кунгсэнген, а также некоторых других подразделений на территории королевства.

"Швеция становится все более важным рынком для нас, и мы рады, что можем поддержать шведские вооруженные силы в период их значительного расширения, - заявил представитель компании Матс Варстедт. - Мы уверены, что сможем выполнить поставки в кратчайшие сроки, как мы делали это ранее".