О нас

Швеция закупит у финской Patria более 300 бронемашин

Швеция закупит у финской Patria более 300 бронемашин Шведское управление оборонных закупок FMV (Forsvarets Materielverk) подписало контракт на закупку 321 шестиколесной боевой бронированной машины (ББМ) "Патриа" (Patria) у одноименного финского производителя.
Другие страны
20 марта 2024 г. 18:39
Швеция закупит у финской Patria более 300 бронемашин

Шведское управление оборонных закупок FMV (Forsvarets Materielverk) подписало контракт на закупку 321 шестиколесной боевой бронированной машины (ББМ) "Патриа" (Patria) у одноименного финского производителя.

Как передает Report, об этом компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном 20 марта.

По заявлению фирмы, стоимость контракта составляет около 470 млн евро. Для "Патриа" это крупнейшая сделка из когда-либо заключенных со Стокгольмом.

Машины закупаются в варианте бронетранспортера (БТР) с современной защитой, каждый из которых способен перевозить до 12 солдат. Новая техника поступит на вооружение ливгардетского полка шведских Сухопутных войск, расквартированного в поселке Кунгсэнген, а также некоторых других подразделений на территории королевства.

"Швеция становится все более важным рынком для нас, и мы рады, что можем поддержать шведские вооруженные силы в период их значительного расширения, - заявил представитель компании Матс Варстедт. - Мы уверены, что сможем выполнить поставки в кратчайшие сроки, как мы делали это ранее".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi