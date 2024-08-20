Швеция выделит 930 тыс. долларов независимым венесуэльским СМИ

Правительство Швеции окажет поддержку свободе слова и печати в Венесуэле, а также ее независимым СМИ в размере 10 млн крон (930 тыс. долларов).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Целью этого шага является "создание предпосылок для проведения свободных выборов".
"Этой срочной поддержкой мы хотим помочь независимым журналистам и дальше сообщать о развитии [ситуации] и документировать происходящее в стране ограничение гражданских прав и свобод", - заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Йохан Форсселль.