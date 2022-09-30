Швеция сняла запрет на экспорт оружия в Турцию

Инспекционное управление по стратегическим товарам Швеции в пятницу объявило о решении возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия в Турцию.

Инспекционное управление по стратегическим товарам Швеции в пятницу объявило о решении возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают европейские СМИ.

Снятие запрета на экспорт вооружения было одним из условий, которые Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.