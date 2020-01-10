Швеция приостановила прямые рейсы Iran Air в Тегеран

Шведское транспортное агентство приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air из соображений безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Серьезный инцидент произошел в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года. Из-за неопределенности вокруг ситуации и из-за соображений безопасности Транспортное агентство приняло решение приостановить разрешение на полеты авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямые рейсы между Ираном и Швецией временно прекращены", - говорится в сообщении.

Представитель агентства Гуннар Юнгберг (Gunnar Ljungberg) отметил в заявлении, что ведомство следит за развитием ситуации.