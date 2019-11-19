 Наверх

Швеция прекращает расследование по делу Ассанжа

Швеция прекращает расследование по делу Ассанжа
© Getty Images

Швеция прекращает следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщается в заявлении организации.

В мае шведское обвинение объявило о возобновлении расследования в отношении Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, чуть более чем через месяц после того, как Эквадор лишил его политического убежища и арестовал в посольстве этой страны в Лондоне.

WikiLeaks сообщил, что Швеция не будет проводить предварительное расследование исков о сексуальном насилии против Джулиана Ассанжа. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!