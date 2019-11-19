Швеция прекращает расследование по делу Ассанжа

Швеция прекращает следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщается в заявлении организации.
В мае шведское обвинение объявило о возобновлении расследования в отношении Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, чуть более чем через месяц после того, как Эквадор лишил его политического убежища и арестовал в посольстве этой страны в Лондоне.
WikiLeaks сообщил, что Швеция не будет проводить предварительное расследование исков о сексуальном насилии против Джулиана Ассанжа.
Tural AsadiАвтор новости