Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

Правительство Швеции представило проект бюджета на 2026 год, предусматривающий вливание в экономику около 80 млрд крон ($3,3 млрд ).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении правительства.

Согласно информации, документ станет одним из ключевых шагов правящей правоцентристской коалиции накануне всеобщих выборов, запланированных на сентябрь следующего года.

"Сейчас мощь государственных финансов Швеции используется для того, чтобы трудолюбивые люди получали больше денег в свои кошельки", -э говорится в заявлении правительства.

Главные меры бюджета включают снижение налогов для работников, пенсионеров и компаний, уменьшение НДС на продукты питания, увеличение расходов на оборону, выделение дополнительных средств на школы, здравоохранение и гражданскую оборону, а также расширение жилищных пособий для семей с низким доходом.

Шведская экономика продолжает сталкиваться с последствиями глобальной торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, а также с инфляцией, которая ранее превышала 10%.

Однако на фоне большинства стран ЕС, где госдолг превышает 90% ВВП, Швеция сохраняет прочные позиции - долг составляет около 32% ВВП.

Даже с учетом новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 3,5% ВВП и планируемых заимствований в размере 220 млрд крон для строительства атомных электростанций, государственный долг вряд ли превысит 35% ВВП.