Швеция планирует разместить своих военных в Латвии

Швеция планирует с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии.

Швеция планирует с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа.

"Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября", - пишет издание.

Шведские военные будут размещаться в Латвии на ротационной основе и будут сменяться военным персоналом из Дании.

Отметим, что Швеция официально стала 32-м членом альянса 7 марта.