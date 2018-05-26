Швеция не намерена вступать в НАТО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Швеция не намерена вступать в Североатлантический альянс при нынешнем кабинете министров, что будет после выборов в сентябре пока неизвестно.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол Швеции в России Петер Эриксон.

"Мы сотрудничаем с НАТО, но не намерены вступать в организацию при нынешнем правительстве. А вот что будет при новом мы пока не знаем, но до 9 сентября, дня парламентских выборов в Швеции, этого [вступление в НАТО] не произойдет", - заявил П.Эриксон.

По его словам, все партии согласны с мнением, что решения о политике безопасности должны приниматься широким большинством в парламенте.

"Поэтому скорых изменений в этой области я не вижу", - указал дипломат.

По его словам, нынешнее правительство страны строит политику безопасности на "трех столбах": не быть участником военных альянсов, в том числе НАТО, повысить расходы на собственную оборону и расширить сотрудничество со странами и организациями.