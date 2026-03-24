    Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутников

    Другие страны
    24 марта, 2026
    11:01
    Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутников

    Европарламент (ЕП) обеспокоен решением Германии создать собственную (национальную) сеть военных спутников в обход общеевропейских программ.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

    По ее мнению, данная инициатива Берлина подрывает усилия по укреплению коллективной обороны Евросоюза, в критический момент, когда европейский блок вынужден адаптироваться к изменению оборонной стратегии США и их постепенному отказу от роли единоличного гаранта безопасности Европы, что стало очевидным еще при президенте Дональде Трампе.

    "Если Германия сейчас создаст чисто национальную архитектуру, не интегрированную в IRIS² (общеевропейская система спутниковой связи для обеспечения стратегического суверенитета - ред.), это может привести к ослаблению европейских структур", - заявила она.

    В Бундесвере подчеркивают, что национальная система будет решать специфические военные задачи, параметры которых "кардинально отличаются" от общеевропейского гражданско-военного проекта.

    Германия планирует вывести на низкую околоземную орбиту (LEO) 100 спутников исключительно для нужд министерства обороны. Проект будет использовать технологии, аналогичные платформе Starshield компании SpaceX Илона Маска, которая доказала свою эффективность в Украине. Для сравнения: проект ЕС IRIS² предполагает развертывание 290 спутников к 2029 году для создания единой системы связи всего блока.

    В то же время в Бундестаге и Европарламенте звучат опасения, что такая фрагментация ресурсов снизит общую эффективность обороны Европы. Однако глава немецкой аэрокосмической компании OHB Марко Фукс встал на сторону Берлина, заявив, что программа IRIS², основанная на партнерстве с частным сектором, не подходит для нужд армии. По его словам, в вопросах национальной безопасности государство не может зависеть от аренды ресурсов у коммерческих структур.

    Военные спутники Мари-Агнес Штрак-Циммерманн Низкоорбитальные спутники Марко Фукс Общеевропейская система спутниковой связи для обеспечения стратегического суверенитета (IRIS²)
    11:13

    Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Другие страны
    11:05

    "Хезболлах" нанесла удары по объектам ЦАХАЛ

    Другие страны
    11:01

    Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутников

    Другие страны
    11:00

    В Азербайджане за сутки обнаружено 2 автомата и 20 винтовок

    Происшествия
    10:55

    Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

    Другие страны
    10:54
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили совместный экспорт агропродукции

    АПК
    10:43

    Азербайджан в 2025 году импортировал из России сладостей на $17 млн

    Бизнес
    10:26

    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели и ее комплектующих почти на 20%

    Бизнес
    10:24

    Кавелашвили и Кобахидзе поздравили мусульманскую общину Грузии с Рамазаном и Новрузом

    В регионе
    Лента новостей