Штайнмайер: Состояние переговоров по Сирии неудовлетворительное

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Добиться возврата к сирийским переговорам в Женеве пока не удалось, состояние переговоров неудовлетворительное.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, несмотря на некоторые успехи последних месяцев, "ситуацию можно охарактеризовать как угодно, но нельзя назвать удовлетворительной".

"В особенности глядя в свете событий в Алеппо. Пока не удалось найти возврата к "Женеве" и сделать необходимое",- сказал министр журналистам в Берлине в пятницу. По его словам, ситуация в сирийской проблематике схожа с состоянием переговоров по Украине.

"Длительного соблюдения перемирия мы, вероятно, не добьемся, если не будет прогресса в сфере политического процесса",- сказал министр.

По его словам, именно эти вопросы планируется обсудить в пятницу вечером в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, который прилетел в Берлин.