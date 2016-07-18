Штайнмайер: Смертная казнь несовместима с европейскими принципами

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Смертная казнь несовместима с европейскими принципами, МИД ФРГ призывает Турцию не делать шаг назад в переговорах с ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Трансляция пресс-конференции велась на сайте Еврокомиссии.

"Я укажу в переговорах, которые я буду иметь с турецкой стороной, что отмена смертной казни для Турции стала важным шагом, чтобы вообще начать с ЕС переговоры о вступлении. Я надеюсь, что Турция на избранном ей пути не повернет назад. В остальном, в том числе и с правовой точки зрения…, смертная казнь несовместима с европейскими принципами", - сказал министр.