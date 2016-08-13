​Штайнмайер предложил создать воздушный гуманитарный мост для Алеппо

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер призвал создать в Алеппо воздушный мост для доставки гуманитарной помощи, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Если и далее будет невозможно поставлять гуманитарную помощь в обе части Алеппо в достаточном количестве, нам следует обдумать вариант доставки по воздуху прежде всего медикаментов", - говорится в сообщении.

Штайнмайер добавил, что участники контактной группы по Сирии договорились рассмотреть такую возможность.