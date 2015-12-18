Штайнмайер: На переговорах по САР идет согласование резолюции

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на переговорах по Сирии в Нью-Йорке идет работа над согласованием резолюции, но согласия по документу пока нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал журналистам во время перерыва на переговорах.

Конференция Международной группы поддержки Сирии началась в Нью-Йорке в пятницу, на встречу собрались главы внешнеполитических ведомств 18 стран. Во встрече участвуют, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, а также генсек ООН Пан Ги Мун, спецпосланник ООН по Сирии Стафанн де Мистура, представители Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Результатом переговоров Международной группы поддержки Сирии должен стать согласованный проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призван подтвердить принципы ранее принятых в Вене документов.