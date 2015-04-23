Шотландский вопрос стал определяющим фактором британской избирательной кампании

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ За две недели до всеобщих парламентских выборов Великобритания на полных парах движется к "подвешенному парламенту", когда ни Консервативная, ни Лейбористская партии не смогут в одиночку сформировать правительство большинства.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что перед лицом политического тупика общественное внимание переключилось на Шотландскую национальную партию (ШНП), которая с триумфом вернулись на авансцену политики и после закрытия избирательных участков 7 мая может выступить в роли силы, способной определить итоги голосования. Впрочем, эта перспектива не радует ни правящих консерваторов, пытающихся напугать избирателей перспективами усиления сепаратистских настроений на севере страны, ни вызывает особого восторга у лейбористов, которым ШНП настойчиво предлагает создать коалицию.

"Подвешенным парламентом" в Великобритании называется ситуация, когда ни у одной из партий не получается добиться решающего большинства, то есть гарантировать 326 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин парламента. Согласно последним опросам общественного мнения, консерваторы под руководством Дэвида Кэмерона могут рассчитывать провести в парламент 283 представителя, а лейбористы во главе с Эдом Милибэндом - 270. Цифры иногда меняются, то в одну, то в другую сторону, однако общая картина не меняется. Обе партии, образно выражаясь, вошли в клинч, и не могут найти способа нанести решающий удар, способный открыть путь к посту премьер-министра. В такой ситуации для формирования правительства необходима поддержка других политических сил. В прошлый раз такую помощь консерваторам оказали либеральные демократы. Но на этот раз, сильно растеряв поддержку электората, они могут рассчитывать лишь на 25 депутатских мандата. В этом случае они уступят ШНП, в уставе которой в качестве одной из основных целей указано отделение от Великобритании.

В сентябре прошлого года на инициированном ШНП референдуме 55,3% избирателей отвергли идею независимости Шотландии. В Лондоне вздохнули с облегчением, однако, выяснилось, что слишком рано. Недавнее поражение сторонников сепаратизма все явственнее обретает признаки их успеха на предстоящих выборах. За прошедшие 7 месяцев популярность партии сильно выросла, и предстоящие парламентские выборы она расценивает, если не как реванш за исход сентябрьского референдума, то как возможность перегруппировать силы и заставить звучать громче свой голос в Вестминстерском дворце, в котором заседает британский парламент.

Получив по итогам выборов 2010 года в Палате общин всего шесть мест, на этот раз ШНП претендует на то, чтобы увеличить свое представительство почти в 9 раз. Партии прочат около 50 депутатских мандатов. Причем большинство мест в Палате общин шотландцы могут отобрать как раз у лейбористов, традиционное лидерство которых в Шотландии растаяло, как дым. А вместе с утратой Шотландии призрачной стала возможность их единоличной победы на выборах.