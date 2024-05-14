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Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года.
Другие страны
14 мая 2024 г. 11:28
Шольц заявил о желании остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании сохранить за собой пост главы правительства после выборов 2025 года.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью изданию Stern.

"Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года", - сказал Шольц.

Кроме того, он выразил уверенность, что правящая коалиция не распадется в ближайшие месяцы, несмотря на имеющиеся внутри нее разногласия.

Шольц стал канцлером по итогам выборов 2021 года, когда его социал-демократы (СДПГ) сформировали коалицию с "Зелеными" и "Свободной демократической партией (СвДП).

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Версия на английском языке Scholz willing to remain German chancellor after 2025 elections

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