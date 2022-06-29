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Шольц заявил, что ФРГ в будущем будет тратить на оборону свыше €70 млрд

Шольц заявил, что ФРГ в будущем будет тратить на оборону свыше €70 млрд Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в среднем тратить на оборону от 70 млрд евро до 80 млрд евро в год в течение ближайших нескольких лет.
Другие страны
29 июня 2022 г. 06:38
Шольц заявил, что ФРГ в будущем будет тратить на оборону свыше €70 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ намерена в среднем тратить на оборону от 70 млрд евро до 80 млрд евро в год в течение ближайших нескольких лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во вторник в эфире телеканала ARD в преддверии саммита НАТО в Мадриде.

"Мы будем тратить в среднем от €70 млрд до €80 млрд в год на оборону в течение следующих нескольких лет", - отметил Шольц. При этом он подчеркнул, что Германия вносит "большой вклад" в укрепление НАТО. "Однако каждый уже может знать одно: все, что мы должны внести своей большой долей, мы также внесем своей большой долей", - сказал глава правительства ФРГ. И речь, по его словам, идет о боеспособности альянса в целом.

"Германия сейчас является той страной в НАТО, которая, наряду с США, без сомнений, вносит наибольший вклад (в альянс) в Европе", - указал Шольц. "Безусловно, это будет - что также важно для общей обороноспособности НАТО - крупнейшая обычная армия в рамках НАТО в Европе", - подытожил Шольц, заверив, что Германия не хочет становиться ядерной державой.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya müdafiə xərclərini 80 milyard avroya qədər artırır

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