О нас

Шольц призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в ЕС

Шольц призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в ЕС Канцлер Германии Олаф Шольц заявил лидерам стран Балканского полуострова, что наступило время объединиться для преодоления региональных конфликтов и присоединения в будущем к Евросоюзу.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 16:55
Шольц призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил лидерам стран Балканского полуострова, что наступило время объединиться для преодоления региональных конфликтов и присоединения в будущем к Евросоюзу.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", передает АР.

"Сейчас самое время преодолеть региональные конфликты, которые длились слишком долго: они разделяли вас и тормозили ваше движение по европейскому пути", - сказал он.

Шольц вместе с коллегами из ЕС проводит встречу с лидерами Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании. Ожидается, что они подпишут соглашения о облегчении поездок, обсудят вопросы энергетики.

Шольц подчеркнул необходимость нормализации отношений между Белградом и автономным краем Косово и Метохия. Также канцлер указал на проблемы преступности, коррупции и нелегальной миграции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Germany urges western Balkan leaders to resolve conflicts

Самое читаемое

Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
Министр: Вопросы окружающей среды занимают важное место в соглашении между Азербайджаном и ЕС
28 октября 2022 г. 09:52
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi