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Шольц осудил угрозы Тегерана в адрес Германии

Шольц осудил угрозы Тегерана в адрес Германии Канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на нападки министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдуллахияна в адрес Германии.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 16:48
Шольц осудил угрозы Тегерана в адрес Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на нападки министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдуллахияна в адрес Германии.

Как передает Report, об этом канцлер заявил в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Я слышал, что глава МИД Ирана пригрозил Германии последствиями из-за позиции и действий Берлина. Могу сказать тегеранской администрации только одно: что вы за правительство, если стреляете в собственных граждан? Каждый, кто действует таким образом, может ожидать сопротивление со стороны Германии", - сказал Шольц.

При этом канцлер Германии выразил поддержку участникам протестных акций в Иране и немецким гражданам – выходцам из этой страны.

Кроме того, канцлер обратил внимание на тот факт, что иранцы продолжают выходить на протестные акции на протяжении около двух месяцев после смерти Махсы Амини в Иране.

"И дело здесь вовсе не в проблеме дресс-кода. Вышедшие на улицы люди борются за справедливость и предоставление большей свободы в Иране",- сказал Шольц.

По его словам, сотни тысяч иранцев в Германии беспокоились о членах своих семей в Иране и были шокированы теми фото и видеоматериалами из этой страны.

"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда права человека нарушаются. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость. Санкции — это один из способов усиления давления на режим",- написал он под своим видеобращением.

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