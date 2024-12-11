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Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству

Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству Канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 17:54
Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству

Канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня (в среду) утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона", - отметил Хебештрайт. "Уважаемая госпожа председатель Бундестага, в соответствии со статьей 68 Основного закона прошу вынести на голосование вопрос о доверии мне. Я намерен сделать заявление по этому поводу до голосования в понедельник, 16 декабря 2024 года", - говорится в заявлении.

Документ был передан в канцелярию председателя Бундестага.

"Дебаты по вотуму доверия в Бундестаге запланированы на следующий понедельник, 16 декабря, с 13:00", - резюмировал представитель кабмина ФРГ.

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