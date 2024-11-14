Шольц анонсировал поставку Киеву еще одной системы ПВО IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что очередную систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T Киев получит до конца года.

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что очередную систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T Киев получит до конца года.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Telegram.

"Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Зеленский поблагодарил Шольца за значительную военную поддержку со стороны ФРГ", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около €1,4 млрд. В него войдут новые системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.

Германия является крупнейшим в Европе и вторым в мире поставщиком оружия Украине.