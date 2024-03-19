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Шмыгаль: Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле.
Другие страны
19 марта 2024 г. 18:47
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле

Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Люксембург.

20 марта Шмыгаль будет участвовать в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что обещание Брюсселя поставить Украине 1 млн боеприпасов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года не выполнено и к концу марта объем поставленных снарядов составит около 500 тыс. В то же время представители ЕК заявили, что рассчитывают поставить миллион снарядов в течение 2024 года. По их словам, европейская промышленность в январе уже довела выпуск артиллерийских боеприпасов до 1 млн в год.

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Версия на английском языке Shmyhal: Ukraine expects to receive sufficient amount of ammunition in April

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