Шмыгаль: Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле

Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле.

Украина рассчитывает получить достаточное количество боеприпасов в апреле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Люксембург.

20 марта Шмыгаль будет участвовать в заседании Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что обещание Брюсселя поставить Украине 1 млн боеприпасов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года не выполнено и к концу марта объем поставленных снарядов составит около 500 тыс. В то же время представители ЕК заявили, что рассчитывают поставить миллион снарядов в течение 2024 года. По их словам, европейская промышленность в январе уже довела выпуск артиллерийских боеприпасов до 1 млн в год.