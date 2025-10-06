Шмыгаль: Украина получит от Словакии машины разминирования Bozena

Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

"Подписали с вице-премьером, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения. Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации", - говорится в публикации.

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил словацкого коллегу за помощь, отметив, что Украина ощущает поддержку Словакии на пути к справедливому и долгосрочному миру. Он также поблагодарил за уже предоставленные пакеты помощи.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями. Шмыгаль выразил благодарность правительству и народу Словакии за поддержку.