Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Шмыгаль: Украина получит от Словакии машины разминирования Bozena

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 20:50
    Шмыгаль: Украина получит от Словакии машины разминирования Bozena

    Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

    "Подписали с вице-премьером, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения. Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации", - говорится в публикации.

    Во время встречи Шмыгаль поблагодарил словацкого коллегу за помощь, отметив, что Украина ощущает поддержку Словакии на пути к справедливому и долгосрочному миру. Он также поблагодарил за уже предоставленные пакеты помощи.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями. Шмыгаль выразил благодарность правительству и народу Словакии за поддержку.

    Украина Денис Шмыгаль Словакия

    Последние новости

    21:12

    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Другие страны
    20:53

    Министр обороны Франции объявил о своей отставке

    Другие страны
    20:50

    Шмыгаль: Украина получит от Словакии машины разминирования Bozena

    Другие страны
    20:46
    Фото

    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    Происшествия
    20:35

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Другие страны
    20:20

    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Внешняя политика
    20:17

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Другие страны
    20:02

    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

    Другие страны
    19:59

    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов

    Другие страны
    Лента новостей