Шмыгаль и Фицо провели переговоры по транзиту газа через Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо обсудил вопрос транзита газа через Украину.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо обсудил вопрос транзита газа через Украину.

Как передает Report, об этом сообщил глава украинского правительства в Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что приоритетом Украины является энергетическая безопасность для всей Европы. Это, в частности, касается и поставок газа в зимний период.

Он добавил, что Украина готова выполнять обязательства, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - подчеркнул Шмыгаль.

Украинский премьер уточнил, что соглашение о транзите через Украину российского газа завершает действие 1 января 2025 года и продлевать его не будут.