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Шмыгаль и Фицо провели переговоры по транзиту газа через Украину

Шмыгаль и Фицо провели переговоры по транзиту газа через Украину Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо обсудил вопрос транзита газа через Украину.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 23:49
Шмыгаль и Фицо провели переговоры по транзиту газа через Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо обсудил вопрос транзита газа через Украину.

Как передает Report, об этом сообщил глава украинского правительства в Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что приоритетом Украины является энергетическая безопасность для всей Европы. Это, в частности, касается и поставок газа в зимний период.

Он добавил, что Украина готова выполнять обязательства, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - подчеркнул Шмыгаль.

Украинский премьер уточнил, что соглашение о транзите через Украину российского газа завершает действие 1 января 2025 года и продлевать его не будут.

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