Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны.

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, перед началом церемонии впервые в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана, утвержденные в октябре.

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана.

Затем вновь избранный глава государства, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности".

Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет, очередные состоялись 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%. На выборах главы государства в декабре 2016 года Мирзиеев набрал 88,6% при явке в 87,7%.