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    "Шальке" забил три гола за 12 минут и разгромил "Байер" в матче чемпионата Германии - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 4:1

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Шальке" обыграл "Байер" со счетом 4:1 в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

    Как передает Report, в составе победителей мячи забили Гвидо Бургшталлер (6-я и 50-я минуты), Бенедикт Хеведес (10) и Алессандро Шепф (18). У хозяев поля отличился Штефан Кисслинг (69).

    "Шальке" с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице, "Байер" с 36 очками располагается 12-й строчке.

    В следующем матче "Шальке" 7 мая на выезде сыграет с "Фрайбургом", "Байер" днем ранее в гостях встретится с "Ингольштадтом".

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