Шахрам Ирани: Угроза Трампа ввести блокаду Ормуза абсурдна

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани заявил, что угроза президента США Дональда Трампа о введении блокады Ормузского пролива "абсурдна и смехотворна".

Как передает Report, об этом сообщает иранские СМИ.

По его словам, военнослужащие ВМС Ирана "отслеживают и контролируют все передвижения ВС США в регионе".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.