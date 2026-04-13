Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Шахрам Ирани: Угроза Трампа ввести блокаду Ормуза абсурдна

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 11:42
    Шахрам Ирани: Угроза Трампа ввести блокаду Ормуза абсурдна

    Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани заявил, что угроза президента США Дональда Трампа о введении блокады Ормузского пролива "абсурдна и смехотворна".

    Как передает Report, об этом сообщает иранские СМИ.

    По его словам, военнослужащие ВМС Ирана "отслеживают и контролируют все передвижения ВС США в регионе".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Шахрам Ирани Ормузский пролив Дональд Трамп Иран Соединенные Штаты Америки (США) Переговоры между США и Ираном
    Şəhram İrani: Trampın Hörmüzü blokadaya almaqla bağlı təhdidi absurddur

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей