Северная Корея выполнила пуск ракеты дальнего действия

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ КНДР осуществила запуск ракеты, сообщила канцелярия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"КНДР осуществила запуск ракеты со "спутником" в строну префектуры Окинава", — говорится в сообщении. Силы самообороны с утра воскресенья готовы к перехвату ракеты, если ее полет будет угрожать территории Японии.

КНДР ускорила на один день сроки проведения запуска ракеты со спутником, о чем уведомила международные организации. Согласно новому уведомлению, запуск ракеты со спутником, который в Японии считают предлогом для испытания баллистической ракеты, должен был пройти с 7 по 14 февраля с 7.00 до 12.00 (01.30-06.30 мск).