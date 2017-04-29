 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Северная Корея провела испытание баллистической ракеты

    Испытание прошло неудачно

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея провела очередное испытание, предположительно, баллистической ракеты.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу южнокорейское агентство Рёнхап.

    "Северная Корея сегодня утром произвела пуск ракеты пока не определенного типа в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

    По информации, испытание прошло неудачно.

    Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, оборонное ведомство США подтверждает факт запуска баллистической ракеты КНДР.

    Кроме того телеканал сообщает, что запущенная баллистическая ракета KN-17 до падения в море пролетела "несколько сотен миль", после чего взорвалась в воздухе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi