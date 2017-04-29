Северная Корея провела испытание баллистической ракеты

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея провела очередное испытание, предположительно, баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу южнокорейское агентство Рёнхап.

"Северная Корея сегодня утром произвела пуск ракеты пока не определенного типа в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

По информации, испытание прошло неудачно.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, оборонное ведомство США подтверждает факт запуска баллистической ракеты КНДР.

Кроме того телеканал сообщает, что запущенная баллистическая ракета KN-17 до падения в море пролетела "несколько сотен миль", после чего взорвалась в воздухе.