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    Северная Ирландия покинет Единый рынок и Таможенный союз ЕС

    Лидер Юнионистской партии Северной Ирландии: Северная Ирландия не будет отделена морской границей от остальной Великобритании

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания безоговорочно покидает Евросоюз, однако нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС в будущем. Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе об итогах первой фазы переговоров по Brexit.

    В то же время лидер Юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП) Арлин Фостер заявила, что Северная Ирландия не будет отделена морской границей от остальной Великобритании и покинет Единый рынок и Таможенный союз ЕС.

    По ее словам, об этом свидетельствуют изменения в тексте соглашения по Brexit.

    "Мы рады видеть такие изменения, поскольку для меня это означает, что никакой границы по Ирландскому морю не будет, и у нас есть очень четкое подтверждение, что Соединенное Королевство полностью покидает Евросоюз, включая отказ от Единого рынка и Таможенного союза", - заявила А. Фостер.

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