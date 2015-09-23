​Север Калифорнии из-за пожаров объявлен зоной стихийного бедствия

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Север американского штата Калифорния, охваченный мощными природными пожарами, 22 сентября объявлен зоной стихийного бедствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, теперь региональные власти смогут обращаться за экстренной помощью к федеральному правительству.

Речь идет об округе Лейк, расположенном в 150 километрах севернее Сан-Франциско. Там пожары бушуют почти две недели. За это время огнем уничтожены по меньшей мере 1200 домов и строений.

Жертвами стихии стали три калифорнийца. Гибель еще трех человек пока не подтверждена. Пропавшими без вести числятся 15 местных жителей.