Сеул и Вашингтон ведут консультации о встрече своих лидеров весной

Если Южная Корея и США договорятся, то принимающей стороной, скорее всего, будут Соединенные Штаты

Республика Корея и США ведут переговоры о проведении встречи между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и его американским коллегой Джо Байденом до саммита Группы семи в июне. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

"На данный момент стороны ведут интенсивные консультации относительно предложения провести первую встречу лидеров до саммита Группы семи", - рассказали Yonhap представители правящей партии. Саммит этого неформального объединения пройдет в Великобритании 11-13 июня, южнокорейский лидер был приглашен к участию в нем.

Этот вопрос может стать предметом обсуждения на переговорах помощников лидеров двух стран по вопросам национальной безопасности Со Хуна и Джейка Салливана, которые состоятся на этой неделе. По словам собеседника агентства, после возвращения Со Хуна в Сеул о возможности переговоров можно будет говорить с большей ясностью. Если Вашингтон и Сеул договорятся, то принимающей стороной, скорее всего, будут США.

Администрация южнокорейского президента подтвердила факт ведения консультаций по этому вопросу.

16 апреля американский президент Джо Байден встретится с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Часть источников предполагает, что американо-южнокорейский саммит пройдет в этом же месяце, поскольку Байден и его администрация указывала на важность трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио. Однако в силу загруженности графиков лидеров двух стран их встреча может пройти и в мае.