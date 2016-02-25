Сеул и Вашингтон отложили начало диалога о размещении в Южной Корее комплексов ПРО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сеул и Вашингтон отложили начало переговоров о размещении в Южной Корее американских мобильных комплексов противоракетной обороны ПРО THAAD. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг представитель министерства национальной обороны страны Мун Сан Гюн.

По его словам, причиной переноса стала "необходимость финализировать некоторые договоренности". "Проведение встречи рабочей группы в этой связи откладывается на день- два", - подчеркнул Мун Сан Гюн.

Представитель Минобороны не назвал конкретную причину задержки. В то же время южнокорейские наблюдатели увязывают это с позицией Китая, который резко возражает против развертывания THAAD в Южной Корее. Об этом, по их мнению говорит тот факт, что именно на этой неделе состоялась поездка в США министра иностранных дел КНР Ван И и его переговоры с госсекретарем Джоном Керри.

Ранее и в Вашингтоне, и в Сеуле неоднократно озвучивалось мнение, что Китай имеет наиболее мощные рычаги влияния на КНДР, и без его активного участия разрабатываемые Советом Безопасности ООН новые санкции в отношении Пхеньяна попросту не будут работать.