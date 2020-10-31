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Сеть Walmart вернет оружие и боеприпасы на прилавки магазинов в США

Сеть Walmart вернет оружие и боеприпасы на прилавки магазинов в США Компания Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, вернет на прилавки своих магазинов огнестрельное оружие и патроны.
Другие страны
31 октября 2020 г. 00:44
Сеть Walmart вернет оружие и боеприпасы на прилавки магазинов в США

Компания Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, вернет на прилавки своих магазинов огнестрельное оружие и патроны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель компании заявил газете The Wall Street Journal.

Руководство торговой сети в четверг сообщило о том, что приостановит продажу оружия и боеприпасов после беспорядков в связи со смертью темнокожего Уолтера Уоллеса в Филадельфии (штат Пенсильвания). "Поскольку эти инциденты носили единичный характер лишь в отдельных районах страны, мы приняли решение с сегодняшнего дня приступить к возвращению этих продуктов на прилавки", - указал представитель Walmart.

В США около 4,7 тыс. магазинов этой сети. В половине из них продается оружие и патроны.

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