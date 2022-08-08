Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогаз в Балканской области.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогаз в Балканской области.

Как сообщает Report, реализацией проекта должна заняться украинская компания "Дорожное строительство Альтком", в соответствии с ранее подписанным главой государства постановлением.

Новый мост станет частью автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана, и должен способствовать наращиванию товарооборота между странами и способствовать более быстрому транзиту грузов через Балканскую область.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в июне 2024 года.