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Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз

Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогаз в Балканской области.
Другие страны
8 августа 2022 г. 19:54
Сердар Бердымухамедов заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Гарабогаз в Балканской области.

Как сообщает Report, реализацией проекта должна заняться украинская компания "Дорожное строительство Альтком", в соответствии с ранее подписанным главой государства постановлением.

Новый мост станет частью автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана, и должен способствовать наращиванию товарооборота между странами и способствовать более быстрому транзиту грузов через Балканскую область.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в июне 2024 года.

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