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Сербия вложит дополнительно 100 млн евро в военную промышленность

Сербия вложит дополнительно 100 млн евро в военную промышленность Сербия продолжит развивать военную промышленность и вложит в нее дополнительно 100 млн евро.
Другие страны
22 июля 2022 г. 13:53
Сербия вложит дополнительно 100 млн евро в военную промышленность

Сербия продолжит развивать военную промышленность и вложит в нее дополнительно 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Александар Вучич журналистам после учений МВД "Гружа-2022".

"Сербия продолжит развивать военную промышленность и продавать оружие. Мы вложим в предстоящий период 100 млн евро в нашу военную промышленность", - заявил Вучич.

В декабре 2021 года президент заявил, что военное руководство Сербии намерено кратно увеличить вложения в оборону в период с 2022 по 2027 год. Вучич отметил, что планируется выделить на 500 млн евро в год больше, чем раньше, а необходимо на 700 млн евро больше, чем вкладывалось в 2021 или 2020 году.

С 2018 по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

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