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Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны

Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране.
Другие страны
24 июля 2025 г. 17:52
Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны
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Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Центральный банк Сербии планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно $6 млрд на территорию страны, чтобы обеспечить безопасность запасов в периоды кризиса", - пишет агентство.

Это сделает Сербию первой страной в Восточной Европе, которая не будет хранить свое золото в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.

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