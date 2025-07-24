Сербия перевезет все золотые резервы на территорию страны

Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране.

Сербия планирует перевезти все золотые запасы на свою территорию в целях безопасности в случае кризиса в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Центральный банк Сербии планирует перевезти все свои золотые резервы стоимостью примерно $6 млрд на территорию страны, чтобы обеспечить безопасность запасов в периоды кризиса", - пишет агентство.

Это сделает Сербию первой страной в Восточной Европе, которая не будет хранить свое золото в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.