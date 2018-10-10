Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Правительство Сербии приняло решение об отмене безвизового въезда для граждан Исламской Республики Иран.

Как передает Report, об этом сообщило в среду издание "Служебный вестник", в котором публикуются указы кабмина.

Сообщается, что решение принято 8 октября и вступит в силу на восьмой день после публикации.

По мнению аналитиков, такое решение было принято из-за резкого роста миграционного потока из Ирана в Европу через территорию Сербии.

Белград договорился с Тегераном о безвизовом режиме в августе 2017 года.