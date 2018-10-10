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    Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Правительство Сербии приняло решение об отмене безвизового въезда для граждан Исламской Республики Иран.

    Как передает Report, об этом сообщило в среду издание "Служебный вестник", в котором публикуются указы кабмина.

    Сообщается, что решение принято 8 октября и вступит в силу на восьмой день после публикации. 

    По мнению аналитиков, такое решение было принято из-за резкого роста миграционного потока из Ирана в Европу через территорию Сербии.

    Белград договорился с Тегераном о безвизовом режиме в августе 2017 года.

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