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Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента

Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента 15 декабря сербские власти направят запрос командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции
Другие страны
12 декабря 2022 г. 17:50
Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента

15 декабря сербские власти направят запрос командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Вучич прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая осудила "недавнюю риторику" Белграда, назвав "совершенно неприемлемым" предложение об отправке сербских сил в Косово.

По его словам, глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась вместо командующего KFOR, потому что тот еще не получил запрос из Белграда:

"В четверг состоится заседание правительства, тогда он и получит запрос", - добавил он.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины.

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