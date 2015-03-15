Сенатор США: президент готовится подписать "очень плохое" соглашение с Ираном

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл предупредил, что президент Барак Обама готовится подписать "очень плохое" соглашение с Тегераном по иранской ядерной программе.

"По всей видимости, администрация (Обамы) вот-вот подпишет очень плохое соглашение с одним из худших режимов в мире", - заявил Макконнелл в интервью телеканалу CNN.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф до конца дня возобновят в швейцарском городе Лозанна переговоры по ядерной проблеме Исламской Республики.

Тегеран и Вашингтон ведут диалог в рамках переговорного процесса Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по достижению окончательного всеобъемлющего соглашения о будущем иранской ядерной программы. В конце ноября 2014 года в Вене руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц переговорного процесса решили продлить срок заключения соглашения по "ядерному досье" ИРИ до конца июня 2015 года. При этом уточнялось, что принципиальные политические решения будут достигнуты уже к концу марта. Но в ходе состоявшихся с тех пор раундов добиться прорыва так и не удалось, более того, стороны отмечают сохранение значительных расхождений в позициях.