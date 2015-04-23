Сенат США ужесточил наказания за торговлю людьми

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил предложения по ужесточению наказания за похищение и торговлю людьми.

Кроме того, новые законодательные меры предусматривают усиление помощи жертвам торговли людьми, а также создание фонда борьбы с детской порнографией, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Принятие законопроекта тормозилось из-за того, что республиканцы включили в текст документа запрет на использование федеральных средств для проведения абортов у жертв насилия.

Сенаторам удалось прийти к компромиссу, который предусматривает создание двух отдельных фондов.