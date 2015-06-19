​Сенат США одобрил выделение военной помощи Украине на $300 млн

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Сенат США одобрил поправки к военному бюджету в размере $620 млрд, несмотря на возражения Белого дома.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, отмечается, что за одобрение поправок проголосовали 75 сенаторов против 25.

Обновленный законопроект предусматривает выделение военной помощи Украине в размере около $300 млн, а также затрудняет исполнение намерений президента США Барака Обамы закрыть тюрьму Гуантанамо.

Обама, в свою очередь, уже пригрозил наложить на законопроект вето.

Ранее сообщалось, что конгресс США включил в проект закона о военном бюджете поправки, согласно которым предусматриваются поставки оружия на Украину.